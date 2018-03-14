РИАМО - 14 мар. В прошлом году специалисты «Мособлэнерго» выявили факты бездоговорного электропотребления на сумму более 65 миллионов рублей, больше всего таких фактов обнаружили в Раменском и Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«По итогам 2017 года АО «Мособлэнерго» выявило факты бездоговорного использования электроэнергии в Подмосковье на сумму 65,1 миллионов рублей. Специалистами компании составлено 235 актов о хищении электроэнергии в объеме 12,6 миллиона киловатт. Объем выявленного безучетного потребления составил 7,8 миллиона киловатт», - говорится в сообщении.

Лидерами по объемам выявленных хищений электроэнергии стали Раменское и Мытищи – там специалисты компании зафиксировали наибольшее количество фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии.

Аналогичные факты также выявлены в Звенигороде, Красногорске, Солнечногорске, Гжели, Люберцах, Серпухове и Павловском Посаде. В каждом из этих городов совершены кражи электроэнергии на сумму более 1,5 миллионов рублей. В отношении тех, кто осуществлял бездоговорное и безучетное потребление и добровольно не погасил задолженность, поданы иски в суд.

«Для снижения неучтенного потребления АО «Мособлэнерго» только в 2017 году установило более 2895 приборов учета, а для локализации очагов потерь регулярно проводится технический учет электричества и составляется баланс электроэнергии. В планах компании в 2018 году установить еще 4,5 тысячи приборов учета», - добавляется в сообщении.

Бездоговорное потребление электроэнергии является в основном умышленным действием со стороны физических и юридических лиц. Компания ежегодно проводит работу по выявлению данных фактов, а также составляет акты о безучетном потреблении.