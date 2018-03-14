РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мар. Более 180 избирательных участков откроются в подмосковной Балашихе на выборах президента 18 марта, сообщил в среду глава Балашихи Сергей Юров.

«В этот раз на выборах президента в Балашихе будут работать 184 избирательных участка. Это на 22 участка больше, чем на прошлых выборах. Увеличение связано с динамичным развитием нашего города. Рассчитываем, что у каждого жителя будет возможность проголосовать недалеко от дома», – сказал Юров.

Он добавил, что 4 участка из 184 будут развернуты временно для удобства голосующих. Это участки в Балашихинской центральной районной больнице, областном онкологическом диспансере, городской больнице имени Дегонского и Главном военном клиническом госпитале войск Росгвардии РФ.

Юров также добавил, что более 3 тысяч жителей Балашихи, достигшие 18-летнего возраста, впервые проголосуют на президентских выборах 18 марта.

«Для многих молодых людей, которым только исполнилось 18 лет, это будут первые выборы в их жизни. Всего таких ребят в Балашихе в этом году (в 2018 году – ред.) больше 3 тысяч. Будем рады увидеть их на избирательных участках в день голосования», – отметил Юров.

Он добавил, что для впервые голосующих в Балашихе по традиции будут подготовлены подарки. Это портативные зарядные устройства для смартфонов, а также значки, магниты, брелки с символикой выборов. Каждого голосующего лично поприветствует председатель участковой избирательной комиссии.

По данным Балашихинского информагентства, выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на 6-летний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.