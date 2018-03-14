РИАМО - 14 мар. Новый ажурный мост, который соединит старую и новую части Московского зоопарка, начнут строить этой осенью, работы планируют закончить до конца 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас ведется проектирование нового пешеходного перехода и входа в Московский зоопарк. К строительству мы планируем приступить осенью этого года, а закончим стройку до конца следующего», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Ажурный мост будет напоминать закручивающуюся морскую волну. К нему проложат удобные дорожки, оборудуют специальными лифтами и пандусами. Конструкция пересечет Большую Грузинскую улицу и соединит новую и старую территории Московского зоопарка. Его высота составит 12 метров, а длина — 22 метра. Мост станет дублером уже существующего сооружения.

Новый мост в Московском зоопарке решили построить, потому что старый, возведенный в 1997 году, перестал справляться с потоком посетителей.