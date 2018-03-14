РИАМО - 14 мар. Очереди в столичных поликлиниках сведены к минимуму благодаря внедрению информационных технологий и электродной записи, сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

По его словам, некоторые пациенты, которые записались в поликлинику и не пришли на прием, не предупруждают об этом. Также пациенты заходят в кабинеты врачей раньше положенного времени или вообще не появляются на приеме.

«Причины (приема раньше назначенного срока - ред.) разные: человек зашел, продлил больничный лист, вышел не через 12 или 15 минут, а через 3 минуты - может попасть следующий. <…> Затем из тех, кто заходит вовремя, ждут 10 минут. Может, 15 минут - главное, что долго не ждут. У нас даже есть сейчас видеонаблюдение в каждом коридоре московской поликлиники, мы видим, где какие очереди собираются, и реагируем на это», - сказал Хрипун в интервью телеканалу «Москва 24».

Он добавил, что в столичных поликлиниках используется электронное расписание. С его помощью любой москвич может дистанционно записаться самостоятельно на прием к 5 основным специалистам. В сетке этого расписания есть «шаг в от 12 минут до 20 минут». При этом аналитическая Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) показывает, что половина из тех, кто записался на прием и на прием пришел, заходит в кабинет ко врачу раньше назначенного времени.

«Коридор приема, время приема - это такой мобильный интервал временной, главное, чтобы его хватало. Мы сейчас говорим о приеме врача-терапевта, врача общей практики и некоторых узких специалистов, хотя есть в Москве в каждом здании, в каждом филиале, есть врачи, которые занимаются пациентами, страдающими нескольким хроническими заболеваниями - там первый прием длится 40 минут, а в дальнейшем не менее 20 мину, Есть постоянный телефонный или компьютерный контакт врача или пациента, потому что это индивидуальная работа», - пояснил Хрипун.