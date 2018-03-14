РИАМО - 14 мар. Очереди в поликлиниках столицы зачастую возникают в связи с тем, что многие пациенты заходят в кабинеты врачей раньше положенного времени или вообще не появляются на приеме, сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

«ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система – ред.) показывает, что половина из тех, кто записался на прием и на прием пришел, заходит в кабинет ко врачу раньше назначенного времени», - сказал Хрипун в интервью телеканалу «Москва 24».

Он отметил, что еще одной причиной возникновения очередей являются те пациенты, которые записались в поликлинику и не пришли на прием, никак не предупредив об этом.