РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мар. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели плановую проверку строительства многоэтажного жилого дома в деревне Павлино городского округа Балашиха и выявили нарушения, до завершения проверки все недочеты были устранены, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Новостройка площадью 16057 квадратных метров рассчитана на 281 квартиру: 127 однокомнатных и 154 двухкомнатных.

«В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы по возведению несущих конструкции на уровне 12-го этажа, кирпичная кладка ограждающих конструкций 10-го этажа, монтаж внутренних инженерных систем. Работы в графике», – сообщил начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев.

Застройщиком выступает ООО «МИЦ-Инвестстрой». Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Плановое завершение строительства – второй квартал 2019 года.