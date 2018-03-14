РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. В среду в детской школе искусств №3 Люберец открылась персональная выставка ученика художественного отделения Ивана Маслова, сообщил «РИАМО в Люберцах» член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник РФ, заслуженный работник культуры Московской области Александр Рожников.

Помимо него, на открытии выставки присутствовал председатель комитета по культуре администрации городского округа Люберцы Светлана Носкова.

«14 марта в зале детской школы искусств №3 Люберец состоялось открытие персональной выставки ученика художественного отделения Ивана Маслова в рамках Московского областного проекта «Моя первая выставка»», – сказал Рожников.

Он добавил, что открытие выставки прошло в торжественной и теплой обстановке. Ученики музыкального отделения подготовили поздравление, выступив на открытии с концертной программой. Теплые слова и пожелания были сказаны в адрес юного художника всеми присутствующими. Выставка продолжит работу в течение недели.