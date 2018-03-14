РИАМО - 14 мар. Вакцинация является безопасной для граждан процедурой, ее нужно делать еще с детского возраста, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«Если и есть какой-то дефицит в этом вопросе, так это дефицит понимания гражданами важности и обязательности вакцинирования, в том числе и в детском возрасте», - сказал Хрипун в интервью телеканалу «Москва 24».

Он подчеркнул, что москвичи должны понимать, что прививки – это абсолютно безвредная процедура.

«Мы закупаем и импортную вакцину, и отечественную вакцину. Все бесплатно для граждан, не надо ничего покупать», - отметил Хрипун.