РИАМО - 14 мар. Число пригородных электричек увеличили на Горьковском направлении Московской железной дороги между столицей и подмосковными Железнодорожным и Фрязево, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В востребованное для поездки время дополнительные пригородные поезда начали курсировать между Москвой и подмосковными городами Железнодорожный и Фрязево. Новые маршруты повысят транспортную мобильность пассажиров», - говорится в сообщении.

Так, по рабочим дням из Железнодорожного в Москву в 5:45 отправляется экспресс с промежуточной минутной остановкой на платформе «Новогиреево» в 5:55. В конечный пункт на Курский вокзал электропоезд прибывает в 6:07. Между городом Фрязево и столицей по рабочим дням теперь курсирует еще один поезд отправлением в 9:00.

Кроме того, с 16 марта между Железнодорожным и Москвой ежедневно начнет курсировать еще один дополнительный пригородный поезд отправлением в 11:17.

«Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», - добавляется в материале.