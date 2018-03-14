РИАМО - 14 мар. Подмосковье стало одним из лидеров среди регионов РФ по созданию комфортной городской среды в 2017 году, в частности, в регионе благоустроили 134 общественные территории и более 1,6 тысячи дворов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В среду министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень провел селекторное совещание с субъектами федерации.

«Московская область и Республика Татарстан стали лучшими регионами Российской Федерации по реализации президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2017 год», — говорится в сообщении.

В рейтинге, составленном Минстроем РФ, представлены регионы, показавшие наилучшие результаты в создании современной комфортной городской среды и завершившие программу 2017 года в срок в полном объеме. В Московской области было благоустроенно 134 общественных территории и 1632 двора.

Среди наиболее значимых объектов: пешеходный туристический маршрут «Коломенский Посад» и пешеходная зона «Житная площадь» в Коломенском городском округе, набережная по улице Федотова в городском округе Жуковский, парк 30-летия Победы в городском округе Орехово-Зуево, площадь 30-летия Победы в городском округе Домодедово, пешеходные зоны в городских округах Истра, Бронницы, Клин, Лосино-Петровский и Лобня, а также скверы в городских округах Химки и Шаховская.

Как добавляется в сообщении, теме развития комфортной городской среды было отведено особое место в ежегодном обращении губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям. В частности, по поручению главы региона, в 2018 году в Подмосковье запланировано благоустройство 10 городов-юбиляров.

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» стартовала в России в 2017 году. Основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны.