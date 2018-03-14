РИАМО - 14 мар. Для строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на северо-западе Москвы будут изъяты земельные участки, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра столицы.

«Изъять для государственных нужд – для освобождения территории Мневниковской поймы в рамках реализации распоряжений об изъятии для строительства ТПУ (в границах ТПУ: снос зданий, строений, гаражей и объектов недвижимости, находящихся в собственности города Москвы) – у правообладателей объекты недвижимого имущества», - говорится в тексте распоряжения.

В течение семи дней в адрес правообладателей в деревне Терехово будут направлены копии распоряжения.

В приложении указано всего девять объектов, которые будут изъяты в рамках строительства ТПУ.