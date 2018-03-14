РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. Администрация Подольска расторгла контракт с фондом «Статус» об аренде земельного участка под долгостроем ЖК «Ренессанс» на Красногвардейском бульваре и подала в суд на расторжение инвестиционного контракта, сообщил в среду глава Подольска Николай Пестов во время подведения итогов социально-экономического развития Подольска за 2017 год.

В Подольске в Концертном зале администрации в среду состоялось традиционное ежегодное собрание городского актива, на котором подвели итоги социально-экономического развития Подольска за 2017 год и определили задачи на 2018 год. На собрании присутствовали почетные граждане, руководители и сотрудники предприятий, общественных организаций, средств массовой информации. Провел его глава Подольска Пестов. Отчетное собрание посетила заместитель председателя правительства Московской области Эльмира Хаймурзина. В своем отчете Пестов отметил, что на территории Подольска есть объекты, застройщики которых не выполнили взятые на себя обязательства по строительству жилья и передаче в установленной договором срок прав собственности.

«Красногвардейский бульвар, фонд «Статус» (ЖК «Ренессанс» – ред.). Постановлением девятого арбитражного аппеляционного суда от 13 июня 2017 года удовлетворено исковое заявление администрации округа к фонду о расторжении аренды земельного участка под этим долгостроем. В настоящее время в арбитражном суде города Москвы рассматривается дело по заявлению администрации Подольска о расторжении инвестиционного контракта», – сказал Пестов.

По его словам, стоит задача удалить недобросовестного застройщика, который ничего не строит на протяжении почти 5 лет, но это возможно сделать только с помощью правовых решений. Планируемая передача квартир участникам долевого строительства – IV квартал 2019 года.

В декабре 2017 года прокуратура Москвы уведомила администрацию горокруга о возбуждении в отношении президента фонда «Статус» уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

ЖК «Ренессанс» находится на Красногвардейском бульваре, это два дома – 33А и 33Б. Здания не достроены и с каждым годом ветшают. Строительство началось в 2002 году, а в 2011 году оно окончательно остановилось.