РИАМО - 14 мар. Для жителей и гостей столицы, которые посетят гастрономический фестиваль «Мос/Еда!», приготовят более 100 видов блюд и напитков, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Гостей фестиваля «Мос/Еда!», который состоится 17 и 18 марта, ждут не только фермерские продукты, но и вкусные блюда и напитки от московских рестораторов — всего более 100 видов. Москвичам и туристам предложат горячие блюда на гриле, мексиканские лепешки с пряными мясными и овощными начинками, лапшу на воке, где сложный соус соответствует изысканным добавкам, и многое другое!» — говорится в сообщении.

Любители гриля смогут попробовать шашлыки из курицы или свинины, приготовленные непосредственно на фестивальных площадках. Также повара будут жарить на огне котлеты из говядины и собирать бургеры.

«Приверженцам азиатской уличной еды рекомендуем лапшу, приготовленную на воке. Среди начинок – форель в сливочном соусе, кальмары с овощами и кусочки говядины или курицы, на выбор, а также такие нетрадиционные кулинарные решения, как спагетти с кальмарами, приготовленные опять же с помощью вока», — добавляется в сообщении.

Традиционная итальянская гастрономическая тема развернется в виде меню из шести видов пиццы, в том числе с салями, ветчиной, курицей и, конечно же, с вегетарианскими начинками. Будут и мексиканские лепешки буррито и кесадилья с мясными и овощными начинками, и разнообразные роллы. Легко перекусить на площадках фестиваля можно будет хот-догами и корн-догами с различными соусами, блинчиками с семгой или с ветчиной и сыром и другой не столь плотной, как шашлык или пицца, уличной едой.

«В числе напитков, помимо нескольких видов чая и кофе, будут морсы, соки, а также безалкогольные глинтвейн и медовуха. К ним будет нетрудно подобрать подходящий десерт — запеченное яблоко с медом и орехами, кексы, блины и оладьи, крендели и домашние пирожки с самыми разнообразными начинками», — уточняется в сообщении.

Фестиваль московских ярмарок «Мос/Еда!» пройдет в столице 17 и 18 марта 2018 года – за месяц до начала нового ярмарочного сезона. Выбрать лучшие продукты и определить торговый ассортимент московских ярмарок в наступающем сезоне предстоит самим горожанам. Для этого нужно прийти на любую из более чем полутора тысяч площадок, получить специальный буклет и отметить в нем полюбившиеся товары. Овощи, фрукты, мясные деликатесы, рыбу, морепродукты, молочную продукцию, а также сладости на фестиваль привезут более чем из 25 российских регионов.