РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. Центральный офис МФЦ в Подольске не будет работать 19 марта в связи с выборами президента РФ, сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ»» в соцсети «ВКонтакте».

«Режим работы центрального офиса МФЦ (улица Кирова, дом №39) изменился в связи с тем, что на выборах президента РФ, которые пройдут 18 марта, в помещении МФЦ будет располагаться избирательный участок №2342. Так, 17 марта в МФЦ с 8:00 до 20:00 будет осуществляться только выдача готовых паспортов гражданам РФ, а 19 марта офис работать не будет», – говорится в сообщении.

Кроме того, 18 марта с 8:00 до 20:00 граждане РФ смогут забрать готовые паспорта в центральном офисе МФЦ.