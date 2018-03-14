РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мар. В микрорайоне Заря Балашихи в день выборов президента РФ в библиотеке №6 пройдет киномарафон, гостям покажут советские фильмы, сообщил в среду глава городского округа Сергей Юров.

По данным Балашихинского информагентства, первый киносеанс начнется в 11:00.

«Восемнадцатого марта в день выборов президента России и в честь годовщины воссоединения России с Крымом в библиотеке №6 состоится киномарафон. В этот день для всех желающих покажут известные отечественные фильмы советского периода», – сказал Юров.

Он добавил, что во время мероприятия в библиотеке организуют фотозону. По словам Юрова, также в день выборов главы государства в парках и культурно-досуговых центрах Балашихи пройдут концерты и фестивали.