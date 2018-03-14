РИАМО - 14 мар. На месте столкновения электрички с трактором на Ярославском направлении Московской железной дороги работают несколько десятков специалистов, рабочие расчищают рельсы, передает в среду корреспондент РИАМО.

В среду в 15:24 в районе платформы «Маленковская» Ярославского направления МЖД произошло столкновение трактора с пригородным поездом №6715 сообщением Фрязево – Москва.

Трактор был задействован в строительстве дополнительного железнодорожного пути. После происшествия поврежден мост рядом с платформой «Маленковская», у него отсутствует одна опора. Место расположения опор огорожено лентой. На месте работают специалисты.

Ранее в Telegram-канале Следственного комитета РФ сообщалось, что в результате столкновения трактора с электричкой пострадал водитель спецтехники, его доставили в медучреждение. Никто из пассажиров электропоезда не пострадал.