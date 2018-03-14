РИАМО - 14 мар. На железнодорожных станциях «Лосиноостровская» и «Лось» в Москве сформируют транспортно-пересадочный узел в рамках создания Московского центрального диаметра (МЦД), сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Вторая часть задачи - в рамках развития Московского центрального диаметра и станции «Лосиноостровская» и будущей станции «Лось» - на этих станциях будет сформировано ТПУ. Эту работу только сейчас мы начали и к этому планируем привлечь силы проектировщиков и строителей», - сказал Хуснуллин.

Московские центральные диаметры – это, по сути, новые наземные ветки метро, которые свяжут столицу с областью. Их преимущества по сравнению с электричками – минимальные интервалы движения, единая билетная система. Запуск новых сквозных диаметров поможет разгрузить транспортную систему Москвы на 10-12%. Первые два из них (Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск) планируют открыть к концу 2018 – началу 2019 года. Уже на первом этапе эта программа сделает транспорт доступнее для 2,3 миллиона человек.

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