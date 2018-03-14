РИАМО - 14 мар. Станцию Ярославского направления Московской железной дороги «Северянин» интегрируют со станцией Московского центрального кольца «Ростокино» до конца 2018 года, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы буквально в этом году закончим интеграцию станций «Северянин» и «Ростокино», это будет один транспортно-пересадочный узел по принципу «сухие ноги», стройка идет полным ходом», - сказал Хуснуллин.

Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что благодаря строительству подземного перехода и переносу платформы путь от «Северянина» до станции «Ростокино» в столице сократится в 31 раз до 20 метров.