РИАМО - 14 мар. В Ногинском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего погибли шесть человек, трое из которых дети, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет установлена точная причина смерти», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в среду в поселке Красный Электрик Ногинского района в квартире, расположенной на первом этаже дома, обнаружили тела 30-летней женщины и троих ее детей (11, шести и трех лет) без видимых признаков насильственной смерти. В квартире, расположенной этажом выше, обнаружили тела 74-летней местной жительницы и ее 55-летнего сына - также без видимых признаков насильственной смерти.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что в квартире, расположенной на первом этаже, на кухне была зажжена газовая плита, открыта одна конфорка, и также работала газовая отопительная колонка. Над плитой висели детские вещи.

Предположительно в квартире, расположенной на первом этаже, происходило скопление угарного газа, в результате чего произошло отравление женщины и троих детей. В дальнейшем газ продолжал скапливаться и поступать в квартиру этажом выше. Таким образом, жильцы второй квартиры также, вероятнее всего, скончались от отравления газом.

В ходе расследования уголовного дела будет проверена исправность газовой системы дома, а также засоренность каналов дымохода и вентиляции. Кроме того, следствию предстоит выяснить, насколько давно специалисты проверяли техническое состояние вентиляционных каналов и дымоходов дома.

«В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области», - заключается в сообщении.