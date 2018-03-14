РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени Валентина Андреева» в Котельниках в среду получила в подарок от президента РФ пианино, сообщила глава муниципалитета Ирина Польникова на своей официальной странице в Instagram.

«Наша детская школа искусств получила подарок от президента России Владимира Путина – пианино. Первой на новом инструменте сыграла 11-летняя Алиса Пахомова, лауреат международных и всероссийских конкурсов. Именно на этом пианино она будет готовиться к международному конкурсу-фестивалю «Колыбель России», который пройдет в конце марта», – написала Польникова.

По информации школы искусств, подарок президента РФ пианино «Михаил Глинка» доставили в школу в среду.

«Коллектив преподавателей, учащихся и их родителей выражает огромную благодарность президенту, правительству Российской Федерации, правительству Московской области и министерству культуры Московской области за прекрасный инструмент с замечательными характеристиками и великолепным звуком», – написали педагоги на официальной странице в Instagram.