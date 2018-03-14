РИАМО - 14 мар. Работы по интеграции Каховской ветки московского метро с Большой кольцевой линией начнут уже в конце 2018 года, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы фактически уже сделали проектно-сметную документацию, она готовится к заходу в экспертизу, по стоимости ограничений нет. Ветка построена почти 30 лет назад, придется менять всю инженерию, весь силовой кабель. В рамках Большой кольцевой линии не видим никаких проблем по интеграции этого участка. Работы начнутся уже в конце этого года», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что рассматривается вариант проведения реконструкции в ночное время, то есть без закрытия участка.

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