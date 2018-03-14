РИАМО - 14 мар. Прокуратура подмосковного Ногинска взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту гибели жильцов многоквартирного дома поселке в Ногинском районе Подмосковья, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, в среду в двух квартирах были обнаружены тела шести человек. Среди погибших есть дети.

«Ногинская городская прокуратура осуществляет надзор за ходом процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту гибели жильцов многоквартирного дома в поселке Красный Электрик. В настоящее время причины гибели людей устанавливаются правоохранительными органами», - отмечается в сообщении.

Ситуация находится в органах прокуратуры Московской области на контроле.

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