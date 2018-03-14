РИАМО - 14 мар. Продолжительность жизни жителей Москвы может увеличиться в апреле или в июне текущего года, сообщил в среду руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его словам, за 5 лет в Москве этот показатель увеличился более чем на 3 года. И по результатам 2017 года он составил 77,5 лет.

«Но надеемся, что Росстат покажет в апреле или в июне еще более высокую цифру», - сказал Хрипун в интервью телеканалу «Москва 24».

Он отметил, что продолжительность жизни зависит от многого – от климата, от экологии, от режима питания, от качества воды, от наличия стрессов и так далее.

«Но есть профилактика, есть диагностика, есть лечение и есть реабилитация. Во всех этих направлениях в Москве мы наблюдаем очень хороший прогресс», - сказал руководитель департамента.

Первого марта президент России Владимир Путин заявил, что к середине следующего десятилетия средняя продолжительность жизни в стране должна вырасти до 80 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что Москва перешагнет 80-летний рубеж примерно через пять лет. У столичного здравоохранения есть шанс достигнуть мирового уровня развития и стать одним из лидеров.