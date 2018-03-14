РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. В подмосковном Подольске автобус столкнулся с двумя автомобилями на проспекте Ленина, в результате образовалась пробка длиной 2 километра, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Сегодня (14 марта – ред.) около 17:10 – 17:15 я проезжал по проспекту Ленина в Подольске и увидел ДТП в 200 метрах после поворота от военкомата в сторону Москвы (недалеко от поворота на улицу Московский проезд – ред.). Стояли два автомобиля и автобус. Авария не сильная, но в результате начала образовываться пробка», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 18:18 на указанном промежутке автодороги образовалась пробка длиной 2 километра. Движение затруднено от поворота на улицу Кирова с улицы Володарского до поворота на улицу Московский проезд с проспекта Ленина. Средняя скорость движения на данном участке дороги составляет 15 километров в час.