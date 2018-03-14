РИАМО - 14 мар. Технологии голландской компании Multriwell выбрали для утилизации свалочного газа на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В среду в рамках заседания межведомственного штаба, посвященного ситуации на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе, была определена технология, которая будет применяться для дегазации полигона.

«В ходе заседания были предложены две технологии для сбора и утилизация свалочного газа: разработки австрийско-немецкой компании и система, созданная голландскими экспертами. В результате выбор остановился на голландской компании Multriwell, поскольку монтаж разработанной ею технологии занимает на 15 дней меньше», — говорится в сообщении.

Как отметил заместитель министра экологии и природопользования Московской области Михаил Сылка, принцип утилизации практически идентичен, немного отличается методика сбора свалочного газа.

«Мы согласились с выводами ученых, поскольку нам важно сейчас уложиться в срок и до 15 июня уже полностью запустить систему дегазации. Нам это сегодня подтвердили и голландские разработчики», — отметил Сылка.

Он добавил, что технология Multriwell уже апробирована в Голландии, Польше, Аргентине, также прошла опытную эксплуатацию на полигоне «Преображенка» в Самарской области и получила положительное заключение независимых экологов. Сбор свалочного газа будет осуществляться через систему горизонтальных и вертикальных скважин, из которых газ поступает в конденсатосборный коллектор и затем в систему утилизации.

Замминистра также напомнил, что в рамках дорожной карты по снижению негативного воздействия полигона в течение двух недель будет открыта новая рабочая карта, а старую накроют пленкой и начнут работы по дегазации.

В настоящее время вблизи «Ядрово» в Волоколамске и близлежащих поселениях работают две стационарные станции экомониторинга, которые анализируют качество атмосферного воздуха в автоматическом режиме каждые 20 минут. Результаты анализов доступны на сайте администрации Волоколамского района. Планируется установка еще двух стационарных станций.

Также ежедневно в вечернее время проводятся исследования с передвижных станций с участием жителей Волоколамского района. Как показали результаты проб атмосферного воздуха, превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ нет.