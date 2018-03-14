РИАМО - 14 мар. Информация о строительстве Северо-Восточной хорды в Москве за счет инвесторов не соответствует действительности, кроме того решение о том, что дорога будет платной, не принималось, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы при проектировании Северо-Восточной хорды рассматривали разные варианты о привлечении инвесторов на определенные участки, но решений никаких не было. Пока мы полностью проектируем, освобождаем территорию, строим за счет средств города. Если нам будет не хватать средств, мы будем пытаться привлечь инвесторов. Ни о какой платности решений не принимались», - сказал Хуснуллин.

Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки - Люберцы. Трасса фактически соединит крупные автомобильные магистрали – Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.