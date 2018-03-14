РИАМО – 14 мар. Власти Великобритании из-за «дела Скрипаля» намерены отказаться от посещения чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом, и это решение негативно отразится на самих британцах – они не увидят игру своей сборной, сказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй завила, что Лондон вышлет 23 российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, отравление Скрипаля и его дочери, которое произошло в начале марта, может быть результатом противозаконных действий России на территории Соединенного Королевства. При этом, британская сторона до сих пор не предоставила ни одного доказательства, подтверждающего причастность России к данному инциденту. Также Мэй заявила, что все официальные лица страны будут бойкотировать предстоящий чемпионат мира по футболу-2018, который состоится в России.

«Надо приветствовать это решение. Ну, не приедут политики, легче будет нашему отделу протокола, не будет проблем в размещении гостей. Я в этом решении не вижу никаких проблем, точнее, это проблемы самих англичан. Это они не увидят футбол, это они не увидят игру своей сборной», - сказал Колосков в эфире Радио «Комсомольская правда».

Скрипаль, осужденный в РФ за государственную измену в 2006 году, был помилован в 2010 году вместе с еще тремя гражданами России, осужденными за шпионаж в пользу США и Великобритании. Помилование, по данным СМИ, было совершено в рамках операции по обмену десяти граждан РФ и Перу, задержанных в США по подозрению в незаконной разведывательной деятельности. Обмен был произведен 9 июля 2010 года. После освобождения Скрипаль получил убежище в Великобритании.