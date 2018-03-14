РИАМО - 14 мар. В результате столкновения трактора с электричкой на Ярославском направлении Московской железной дороги пострадал водитель спецтехники, его доставили в медучреждение, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

В среду в 15:24 в районе платформы «Маленковская» Ярославского направления МЖД произошло столкновение трактора с пригородным поездом №6715 сообщением Фрязево – Москва.

«Никто из пассажиров электропоезда не пострадал, водитель трактора доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно–оперативная группа. По факту ЧП организована доследственная проверка.