РИАМО - 14 мар. Доследственная проверка проводится по факту столкновения трактора с электропоездом на Ярославском направлении Московской железной дороги, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

В среду в 15:24 в районе платформы «Маленковская» Ярославского направления МЖД произошло столкновение трактора с пригородным поездом №6715 сообщением Фрязево – Москва. В результате происшествия никто из пассажиров электрички не пострадал.

«По факту столкновения трактора с электропоездом «Фрязево – Москва» в районе платформы «Маленковская» в столице организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно–оперативная группа.

Ранее железнодорожникам удалось восстановить движение электричек по Ярославскому направлению Московской железной дороги в сторону столицы после ЧП.