РИАМО - 14 мар. В Москве в рамках программы реновации планируют построить не менее 30 миллионов квадратных метров жилья, сообщил в среду заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на лекции в Московском государственном строительном университете.

«В рамках программы реновации планируется построить не менее 30 миллионов квадратных метров жилья, в том числе уже в этом и следующем году мы приступим к проектированию и строительству 5 миллионов квадратных метров», - сказал Хуснуллин.

Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи зданий. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположены 350 тысяч квартир и проживает 1 миллион человек. В настоящий момент утверждены 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находятся в проработке.