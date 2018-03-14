РИАМО - 14 мар. В поселке Красный электрик Ногинского района Подмосковья в доме, где газом отравилась женщина с тремя детьми, в соседней квартире нашли тела еще двоих человек, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

В среду в поселке Красный электрик Ногинского района в квартире были обнаружены тела женщины и троих ее детей 11, шести и трех лет без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту была организовано проверка. Следствие не исключает вероятность, что смерть четырех человек наступила в результате отравления газом.

«В соседней квартире этажом выше обнаружены тела еще двоих человек. Мать и сын - 1944 и 1963 годов рождения», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в квартире на кухне были открыты газовые конфорки для сушки белья либо обогрева помещения. Следствие не исключает вероятность, что смерть женщины и детей наступила в результате отравления газом.

В дальнейшем, как полагают следователи, газ продолжал скапливаться и поступать в квартиру этажом выше. Таким образом, жильцы второй квартиры также, вероятнее всего, скончались от отравления газом.

По результатам проведения неотложных проверочных мероприятий осмотра места происшествия будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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