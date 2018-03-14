РИАМО (РЕУТОВ) - 14 мар. В подмосковном Реутове ремонтные работы ведутся одновременно в 30 подъездах в рамках реализации губернаторской программы «Мой подъезд», сообщил глава города Станислав Каторов.

По данным Реутовского информагентства, 13 марта он лично проинспектировал ход выполнения работ.

«В 2018 году мы взяли обязательства повторить прошлогодний рекорд и обновить 271 подъезд. На эти цели из бюджетов разного уровня выделено около 90 миллионов рублей. Работы одновременно ведутся сразу в 30 подъездах. Уверен, что до конца 2019 года все подъезды в городе будут обновлены», – сказал Каторов.

По его словам, в ходе ремонта мастера заменят напольную плитку при входах в подъезды, произведут обработку и покраску стен. При этом цвет краски уже традиционно выбирают сами жильцы.

По информации агентства, строители также планируют заменить старые окна на современные пластиковые. Все светильники заменят на энергосберегающие, а портящие внешний вид кабели и провода уберут в специальные короба.

Программа «Мой подъезд» была введена губернатором Московской области Андреем Воробьевым в начале 2017 года. Она подразумевает ремонт подъездов жилых домов в Подмосковье с помощью финансовых вливаний местного и областного бюджета, управляющих компаний и собственников жилья. Сообщается, что в случае согласия на участие, собственники доплатят не больше 5% от полной стоимости ремонта.