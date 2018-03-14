РИАМО - 14 мар. После столкновения электрички с трактором в районе платформы «Маленковская» железнодорожникам удалось восстановить движение электричек по Ярославскому направлению Московской железной дороги в сторону столицы, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В среду в 15:24 в районе платформы «Маленковская» Ярославского направления МЖД произошло столкновение трактора с пригородным поездом №6715 сообщением Фрязево – Москва. В результате происшествия никто из пассажиров электрички не пострадал.

«В 17:09 железнодорожники отбуксировали пригородный поезд №6715 Фрязево – Москва и возобновили движение поездов Ярославского направления МЖД в сторону Москвы по всем путям со всеми остановками», — говорится в сообщении.

Диспетчерский аппарат МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание электричек и ввести их движение в штатный режим.

Как уточняется в Telegram-канале Центральной пригородной пассажирской компании, на Ярославском направлении были отменены электрички №6718 Москва — Фрязево и №7134 Москва — Пушкино.