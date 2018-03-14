РИАМО - 14 мар. Посевные площади в подмосковном городском округе в Клин в текущем году увеличатся почти на 3 тысячи гектаров, при этом вырастут посевы многолетних трав и картофеля, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Посевные площади 2018 года увеличатся на 2862 гектара. Это стало возможным благодаря возвращению в сельхозоборот не используемых ранее по целевому назначению сельхозземель», - сказала в среду глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Она уточнила, что в 2018 году по сравнению с прошлым годом в Клину будут увеличены посадки картофеля на 188,7 гектара и многолетних трав на 2,6 тысячи гектара. При этом на уровне прошлого года останутся площади посева зерновых и яровых культур.

В 2017 году в городском округе Клин в сельхозоборот было введено 4082 гектара, а согласованный правительством Московской области план по вводу сельхозземель на 2018 год составляет 4210 гектаров.

К настоящему времени на сельхозугодьях городского округа Клин уже высажено 405 гектаров озимых. Хозяйства обеспечены семенами однолетников и многолетников, минеральными удобрениями. Ведется подготовка техники – тракторов и почвообрабатывающих машин.