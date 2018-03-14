РИАМО - 14 мар. В Москве в ближайшие три года планируют построить более 270 километров дорожного полотна, 58 мостов и 31 пешеходный переход, сообщил в среду заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства на лекции в Московском государственном строительном университете Марат Хуснуллин.

«В 2018-2020 годах мы планируем построить 271 километр дорожного полотна, 58 мостов, тоннелей и эстакад, 31 пешеходный переход», - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что в настоящий момент на стройках работает 422 тысячи инженеров, проектировщиков и строителей.

По словам заммэра, по темпам дорожного строительства Москва вошла в тройку мировых лидеров наряду с Пекином и Шанхаем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что протяженность дорог в Москве за последние семь лет выросла на 16%. В текущем году в Москве планируют ввести в строй порядка 110-115 километров дорог.