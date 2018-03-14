РИАМО - 14 мар. Десять членов банды, которые занимались обманом людей под видом экстрасенсов и ясновидящих, приговорили в Подмосковье к срокам от 2 до 9 лет лишения свободы, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Лобненский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 10 участников организованной преступной группы жителей Москвы и Московской области, а также граждан Республики Узбекистан и Украины в возрасте от 24 до 44 лет.

«Владимира Ковальчука, его брата Геннадия Ковальчука, Сергея Гоцко, Евгения Чухляка, Евгения Спирина, Андрея Варенникова, Лолы Махмудовой, Азиза Махмудова, Рузана Мирзояна, Аллы Добык. Они осуждены по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц, с причинением значительного ущерба)», - говорится в сообщении.

Судом установлено, что с января 2014 года по октябрь 2015 года указанные лица входили в состав организованной в Ярославской области преступной группы «экстрасенсов» и «ясновидящих». Для привлечения клиентов злоумышленники размещали рекламу в различных теле- и радиопередачах, с указанием телефонных номеров колл-центра.

Под видом оказания услуг в области парапсихологии, экстрасенсорики и целительства они похищали денежные средства звонивших клиентов, убеждая в решении всех проблем путем проведения специальных сеансов. При этом лжецелители настаивали на необходимости неоднократного проведения таких сеансов и приобретении оккультной символики, без которой якобы сеанс не окажет положительного воздействия. Кроме этого, они запугивали обратившихся негативными последствиями в случае отказа от экстрасенсорной помощи, вплоть до летального исхода.

«Всего от действий мошенников пострадали 55 граждан – жителей различных регионов России в возрасте от 33 до 80 лет, которым причинен ущерб на общую сумму более 20 миллионов рублей», - уточняется в материале.

В октябре 2015 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан один из организаторов преступной группы Владимир Ковальчук и некоторые участники, а в феврале 2016 года деятельность группы была полностью пресечена.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Северо-Западного административного округа Москвы суд приговорил Владимира Ковальчука к 9 годам лишения свободы, Варенникова – к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, Спирина - к 4 годам, Геннадия Ковальчука, Гоцко и Чухляка – к 3 годам лишения свободы, Махмудова, Добак и Мирзоян - к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Все они будут отбывать наказания в исправительной колонии общего режима», - добавляется в сообщении.

Лолу Махмудову суд приговорил к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком возраста 14 лет.