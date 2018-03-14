РИАМО (ОДИНЦОВО) - 14 мар. Более 8 тысяч человек смогут проголосовать на четырех избирательных участках в отремонтированном Дворце культуры городского округа Власиха, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.
«Благодаря ремонту, который проводится во Дворце культуры Власихи, здесь открылись четыре избирательных участка, где в общей сложности смогут проголосовать более 8 тысяч местных жителей. А также те избиратели, которые подали заявление на выборы о желании проголосовать в городе», – сказал председатель территориальной избирательной комиссии Власихи Валерий Содель.
По данным Одинцовского информагентства, ремонт Дворца культуры стал возможен после его передачи в муниципальную собственность от Минобороны РФ. Здание находилось в плохом состоянии. Благодаря участию муниципалитета в региональной госпрограмме по восстановлению инфраструктуры военных городков идет поэтапный ремонт здания. В 2018 году планируется завершение всех видов работ, переоснащение зрительного зала и сцены. На данный момент на ремонт Дворца культуры уже потрачено около 60 миллионов рублей.
Вы не ходите на выборы, хотя и следите за происходящим со стороны. Обычно в день выборов у вас как бы «звезды не сошлись» – отпуск или свидание. Вы думаете, что от вас ничего не зависит, смотрите Дудя и говорите друзьям, что решили игнорировать выборы, или что вас туда не пустили из-за штрафа ГИБДД. Иногда вы думаете, что для хайпа все-таки стоит сходить и заполнить бюллетень, но потом лень берет свое и вы остаетесь дома. Возможно, стоит отнестись к выборам более ответственно хотя бы для того, чтобы заявить о своей позиции.
Вы иногда ходите на выборы, но если у вас находится важное дело – работа, болезнь или отпуск, то вы вряд ли станете прикладывать лишние усилия, чтобы проголосовать. А если вы все-таки идете на выборы, то голосуете лишь за того, кого знаете, то есть не даете шанса новым кандидатам, потому что не станете заморачиваться и изучать их предвыборные программы. Возможно, вас мучает совесть, что, если вы не придете на выборы, то они не состоятся из-за низкой явки, ведь вы даже не в курсе, что минимальный порог явки избирателей отменили более 10 лет назад.
Поздравляем, вы – идеальный избиратель! Вы точно не пропустите выборы президента. Если у вас запланирован отпуск на дату выборов, то, скорее всего, вы будете голосовать досрочно или на месте, например, в консульстве или в аэропорту. Вы знаете, что ставить в бюллетене, как подать заявление в ЦИК для голосования по месту пребывания, и зачем идти на выборы. Наверное, вы уже изучили все программы и биографии кандидатов в президенты, и прекрасно знаете, кто чего стоит.
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