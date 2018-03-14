РИАМО (ОДИНЦОВО) - 14 мар. Более 8 тысяч человек смогут проголосовать на четырех избирательных участках в отремонтированном Дворце культуры городского округа Власиха, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

«Благодаря ремонту, который проводится во Дворце культуры Власихи, здесь открылись четыре избирательных участка, где в общей сложности смогут проголосовать более 8 тысяч местных жителей. А также те избиратели, которые подали заявление на выборы о желании проголосовать в городе», – сказал председатель территориальной избирательной комиссии Власихи Валерий Содель.

По данным Одинцовского информагентства, ремонт Дворца культуры стал возможен после его передачи в муниципальную собственность от Минобороны РФ. Здание находилось в плохом состоянии. Благодаря участию муниципалитета в региональной госпрограмме по восстановлению инфраструктуры военных городков идет поэтапный ремонт здания. В 2018 году планируется завершение всех видов работ, переоснащение зрительного зала и сцены. На данный момент на ремонт Дворца культуры уже потрачено около 60 миллионов рублей.

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