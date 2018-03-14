РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 мар. Сотрудники ГИБДД в Подольске в ходе рейда «Детское кресло» в среду оштрафовали двоих водителей, нарушивших правила перевозки детей, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«Отделом ГИБДД УМВД России по Подольску в среду было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло», целью которого было выявление и привлечение к ответственности водителей, которые осуществляют перевозку детей с нарушением требований норм законодательства. По итогам мероприятия к административной ответственности было привлечено два водителя», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД проводят данное профилактическое мероприятие на территории горокруга регулярно. Нарушителям правил перевозки детей грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.