РИАМО - 14 мар. Киноконцертный зал в парке «Зарядье» сдадут в эксплуатацию в июле, в нем планируют провести Московский урбанистический форум - 2018, сообщил в среду заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на лекции в Московском государственном строительном университете.

«В этом году мы планируем сдать большой киноконцертный зал в парке «Зарядье», мы его в июле планируем открыть, планируем там провести урбанистический форум», - сказал Хуснуллин.

Московский урбанистический форум пройдет с 17 по 22 июля 2018 года в столичном парке «Зарядье» в соответствии с решением мэра Москвы Сергея Собянина. В прошлом году МУФ проходил на территории ВДНХ в павильоне 75. В нем приняли участие 11 тысяч участников из 68 стран, а также 24 делегации. В рамках форума прошло 85 мероприятий.

Круглогодичный ландшафтный парк «Зарядье» находится на месте снесенной гостиницы «Россия» около Красной площади. Общая площадь парка составляет более 13 гектаров, площадь построенных объектов — около 80 тысяч квадратных метров. Строительство парка обошлось городскому бюджету в 14 миллиардов рублей. Парк открылся в День города 9 сентября 2017 года.