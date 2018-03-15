«Новый Иерусалим» − крупнейший музейный комплекс Московской области, который располагается в Истре. Вопреки распространенному мнению, здесь можно увидеть не только иконы и предметы церковного быта, но и произведения всемирно известных художников – к примеру, Пикассо или Кустодиева. О планах развития музея нового формата и пополнения коллекции картинами Айвазовского, сотрудничестве с мировыми выставочными площадками и огромном хранилище экспонатов в интервью РИАМО рассказал генеральный директор Музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

− Василий Сергеевич, концепция развития музея предполагает постепенное становление его как крупнейшего культурного центра Московской области. Что это значит?

− Наш музей настолько уникален, что способен стать не только культурным центром Московской области, но и точкой притяжения в масштабах целой страны. Те программы, которые мы предложили или уже реализуем, позволяют сделать «Новый Иерусалим» одним из ведущих российских музеев. Кроме того, «Новый Иерусалим» − это музейная площадка, где привычный материал подается в новом формате. В сознании людей должно сложиться представление о том, что на территории музея можно провести целый день: здесь есть и детский центр, и развитая инфраструктура, и различные выставки. На то, чтобы обойти всю территорию музейного комплекса, у заинтересованного посетителя уйдет не один день. И мы должны организовать все таким образом, чтобы он это время не только провел с комфортом, но и захотел сюда вернуться.

− Расскажите и о существующих в музее программах, и о тех, которые только готовятся.

− Комплекс обладает выставочной площадью порядка 10 тысяч кв. м. Не более двух десятков площадок в стране обладают такими возможностями для экспонирования.

Мы развиваем три направления выставочной деятельности. Первое – это постоянные экспозиции. Всего их будет три. В декабре 2017 года открыли экспозицию об истории создания Ново-Иерусалимского монастыря, включающую уникальные экспонаты, среди которых царские вклады династии Романовых и личные вещи патриарха Никона. К осени на 1 тысяче кв. м планируем открыть экспозицию художественной галереи. А к 2019 году готовим огромную постоянную мультимедийную экспозицию «История и культура Подмосковья», которая развернет ретроспективу от сегодняшних дней до эпохи Московского княжества.

Для нас очень важно, чтобы посетитель к нам возвращался. Поэтому в рамках межмузейного сотрудничества мы организуем временные экспозиции, программа которых рассчитана на постоянный диалог с посетителями. Так, в конце прошлого года совместно с Музеем имени Пушкина мы представили выставку «Пабло Пикассо. Художник и книга», а в феврале при поддержке Русского музея открыли выставку Бориса Кустодиева «Венец земного цвета», на которой собраны работы из 13 российских музеев. Теперь каждые два месяца «Новый Иерусалим» будет запускать по одному межмузейному проекту, в том числе, при участии зарубежных музеев. В апреле мы выставляем Дюрера в сотрудничестве с Пушкинским музеем. К чемпионату мира по футболу готовим экспозицию об этом виде спорта – хотим привезти работы Александра Дейнеки. Выставка будет посвящена истории подмосковного и вообще российского футбола. Совместно с зарубежными партнерами к осени планируем выставить Карла Фаберже.

Еще одно важное направление нашей деятельности – это создание детского центра, его концепция будет посвящена экологии, наукоградам, литературе, истории, всему, что связано с Подмосковьем. По нашей задумке, музей должен стать для детей таким нескучным местом, где им позволено делать все. Уже к осени проект развернется на площади порядка 1 тысячи кв. м.

− Существуют ли в рамках основной выставочной деятельности образовательные программы?

− Безусловно, это направление мы сейчас активно развиваем. Наши сотрудники разрабатывают специальные проекты для школьников в различных форматах, например, о церковном искусстве, изобразительном искусстве XIX века. Под каждый проект нами создаются отдельные программы.

- Сколько экспонатов хранится в фонде музея и как планируется развивать комплекс музейных услуг?

- Сейчас в нашем хранилище находится собрание, состоящее более чем из 180 тысяч экспонатов. К тому же мы содержим и самые крупные региональные реставрационные мастерские и планируем, что все музеи ЦФО со временем начнут производить реставрационные работы у нас. В перспективе мы создадим целый комплекс услуг в музейной сфере, который поможет развиваться, в том числе, нашим коллегам, а МВК «Новый Иерусалим» станет локомотивом всей музейной деятельности в регионе.

− Какими интересными экспонатами пополнится коллекция музея в ближайшее время?

− В этом году в открываемой нами художественной галерее планируем показать работы выдающихся русских художников конца XIX − начала XX века. Если все сложится, музей получит картины Айвазовского, Коровина, Лагорио и Малявина.

Мы стараемся закупать эксклюзивные экспонаты. Но найти такие крайне сложно, ведь они должны быть связаны не только с городом и его историей, но и стать частью образовательно-просветительской работы музея. Так, в прошлом году мы приобрели коллекцию уникальных рисунков Алексея Щусева «Истра – город-сад» и планируем показать ее ко Дню города. В 1943 году архитектор работал над проектом города Истра и проектом реставрации Ново-Иерусалимского монастыря.

− Что делается для того, чтобы увеличить транспортную доступность музея? Появятся ли новые автобусные маршруты?

− От железнодорожной станции «Новоиерусалимская» до музея уже проложен вело-пешеходный маршрут «Тропа паломника». Многие люди приезжают на автомобилях, поэтому в этом году возле музея появится дополнительная парковка на 450 мест.

− Как растет посещаемость музейного комплекса?

− К примеру, в прошлый Новый год к нам приехали 2,5 тысячи гостей, в эти зимние праздники их было уже 16 тысяч. Безусловно, это хороший показатель. Если в 2017 году нас посетило более 350 тысяч человек, то в 2018-м планируем принять уже 500 тысяч. Мы ставим задачу, чтобы до 2020 года количество посетителей музея «Новый Иерусалим» достигло 1 миллиона человек.

Надо сказать, что цены на посещение выставок у нас почти в два раза ниже, чем в Москве. В целом стоимость билета зависит от отдельной программы. Кроме того, мы предлагаем и супербилет, который включает комплексное посещение всех экспозиций.

− Принято ли в музее отмечать традиционные праздники?

− Мы проводим все праздники, в том числе, 23 февраля и 8 марта. В рамках основных выставок у нас готовятся специальные музейно-образовательные программы, рассчитанные на посетителей разных возрастов. В этом году отмечается 140-летие Бориса Кустодиева, и ко дню его рождения − 7 марта мы тоже подготовили специальную программу.