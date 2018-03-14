РИАМО - 14 мар. Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса полностью оплатила расходы «Аэрофлота», понесенные в результате задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания в аэропорту «Шереметьево», сообщается на сайте компании.

«После инцидента с Аршавиной в начале января «Аэрофлот» принял решение о взыскании убытков в судебном порядке и 25 января 2018 года подал исковое заявление. Под давлением предъявленных доказательств, еще до рассмотрения дела судом, пассажирка в полном объеме возместила расходы компании. Денежные средства уже поступили на счет «Аэрофлота». Тем самым Аршавина признала свою вину», - сказал заместитель генерального директора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

По его словам, авиакомпания добилась этого результата благодаря последовательной защите своих интересов.

Это очередное подтверждение того, что «Аэрофлот» избрал верную стратегию борьбы с деструктивным поведением на борту.

Шестого января с рейса Москва - Алматы была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. Пассажирка попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом, что нарушило условия договора перевозки.

Кроме того, Аршавина отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Помимо этого, один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение.

За 200 метров до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности. При этом она неоднократно получала предупреждение экипажа о недопустимости подобных действий, а в дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако пассажирка продолжала игнорировать требования.

Помимо этого, как ранее сообщал «Аэрофлот», Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.