РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 мар. В ближайшее время рабочие приступят к внутреннему ремонту и отделке подземного пешеходного перехода на улице Пионерская в подмосковном Королеве, написал глава города Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

В ходе еженедельного объезда города Ходырев проконтролировал начавшийся ремонт подземного перехода на улице Пионерская.

«Сейчас в подземном переходе завершается монтаж навесных крыш над входами, в ближайшее время будут сделаны внутренний ремонт и отделка. Данное сооружение очень востребовано горожанами и особенно сотрудниками ЦНИИмаш. Благодарю строителей за эту работу», – написал Ходырев.

Подземный переход, расположенный в районе дома №4, связывает жилой комплекс «Золотые ворота» и Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, являясь, по сути, единственным доступным для пешеходов путем к одному из градообразующих предприятий города. Переход долгое время находился в аварийном состоянии, часто затапливался и представлял опасность для жителей.