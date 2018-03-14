РИАМО - 14 мар. На территории столичной школы на Таллинской улице установят памятник русской поэтессе Марине Цветаевой, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

«Установить до 31 декабря 2018 года монумент Марине Цветаевой на территории государственного бюджетного образовательного учреждения Москвы «Школа №1619 имени Марины Цветаевой» (улица Таллинская, дом 20, корпус 4)», - говорится в распоряжении.

Памятник установят при условии финансового обеспечения в полном объеме выполнения работ по проектированию, изготовлению за счет средств федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия художеств».

Цветаева — русская поэтесса Серебряного века, прозаик, переводчица. Ее поэзии присущи романтический максимализм, мотивы одиночества, трагическая обреченность любви, неприятие повседневного бытия, интонационно-ритмическая экспрессивность, метафоричность, эмоциональная напряженность, энергия чувства, сжатость мысли, стремительность развертывания лирического действия, интонационное и ритмическое разнообразие, стилистические и лексические контрасты, необычный синтаксис.