РИАМО - 14 мар. Двадцать четыре станции метрополитена построят в Москве по итогам 2018-го, а за три года власти столицы намерены создать более 50 станций подземки, сообщил в среду заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В среду Хуснуллин выступил перед студентами Московского государственного строительного университета с лекцией.

«Мы в этом году планируем построить 24 станции метро, в мире есть два-три случая, когда столько станций единовременно возводилось, это в Пекине. И в этом году мы планируем построить 50 километров подземных линий, пять первых станций от «Делового центра» до «Петровского парка» уже открыли», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в планах на ближайшие три года - построить порядка 126 километров линий, 55 станций метро и шесть электродепо.

Хуснуллин также рассказал, сколько работников строительной отрасли задействовано на объектах в Москве.

«В настоящее время на столичных стройках работаею 422 тысячи проектировщиков, инженеров, строителей и 1 миллион работников смежных отраслей», - отметил заммэра.

Также Хуснуллин на лекции рассказал о новом проекте - Московских центральных диаметрах, о строительстве транспортных развязок, объектов здравоохранения и культуры.