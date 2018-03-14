РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. Для сотрудников полиции Люберец в среду провели лекцию, посвященную принципам работы с населением в социальных сетях, встреча состоялась во Дворце культуры, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник информационно-аналитического управления местной администрации.

«Сегодня (14 марта – ред.) в рамках единого дня государственного правового информирования и по поручению главы городского округа Владимира Ружицкого для личного состава МУ МВД России «Люберецкое» в ДК прошла лекция, на которой полицейским объяснили принципы работы с населением в социальных сетях, в частности «ВКонтакте» и Instagram. Особенно это актуально для участковых уполномоченных», – сказал сотрудник информационно-аналитического управления.

Он пояснил, что стражам правопорядка разъяснили, как создать и оформить страницу в соцсети, чтобы люди доверяли ей. Также сотрудники полиции узнали, как работать с комментариями, каких ошибок не следует допускать при работе.

«У каждого жилого комплекса в Люберцах есть инициативная группа и свои аккаунты в сетях. Было бы хорошо, если туда заходил участковый и смотрел, чем живет микрорайон», – добавил сотрудник администрации.

По его словам, на своих страницах участковые могут размещать справочную информацию и пресекать распространение ложных сообщений.