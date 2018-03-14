РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 мар. В Подольске расчистили придомовую территорию одного из многоквартирных домов на улице Кирова от снега и льда после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал «Добродел» жалобу на плохую уборку во дворе дома №45 на улице Кирова. Она отметила, что у четвертого подъезда дворник за всю зиму ни разу не почистил дорогу перед входом, в связи с чем из-за перепадов температуры воздуха, на данном участке территории образовывается то лед, то снежное месиво.

«Обращение, отправленное на портал «Добродел», по вопросу уборки придомовой территории на улице Кирова, дом №45, было рассмотрено сотрудниками администрации горокруга. Замечания, отмеченные в обращении, были устранены», – сказал директор МБУ «ЖКХ и благоустройство» Дмитрий Чибисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.