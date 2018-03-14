- Фото
- Кадры с места ЧП с трактором и электричкой в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
© РИАМО
, Николай Корешков
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: трактор врезался в электричку в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: трактор врезался в электричку в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
Произошел сход с рельсов одной тележки головного вагона состава. Движение других поездов осуществляется по соседним путям.
© РИАМО
, Николай Корешков
После происшествия поврежден мост
рядом с платформой «Маленковская», у него отсутствует одна опора.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: трактор врезался в электричку в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: трактор врезался в электричку в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
Бесплатный компенсационный маршрут автобусов
запустили для пассажиров Ярославского направления Московской железной дороги после столкновения электрички с трактором в районе платформы «Маленковская.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: трактор врезался в электричку в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: трактор врезался в электричку в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: трактор врезался в электричку в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: трактор врезался в электричку в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: трактор врезался в электричку в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: полиция на месте ЧП с трактором и электричкой
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: полиция на месте ЧП с трактором и электричкой
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: полиция на месте ЧП с трактором и электричкой
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