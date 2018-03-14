РИАМО - 14 мар. Сотрудники полиции находятся на месте столкновения трактора, выполнявшего строительные работы, и поезда на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), передает в среду корреспондент РИАМО.

В среду в 15:24 в районе платформы «Маленковская» Ярославского направления МЖД произошло столкновение трактора с пригородным поездом №6715 сообщением Фрязево – Москва. В результате происшествия никто из пассажиров электрички не пострадал.

Трактор был задействован в строительстве дополнительного железнодорожного пути. После происшествия поврежден мост рядом с платформой «Маленковская», у него отсутствует одна опора.

На месте находятся сотрудники полиции, ГИБДД и других ведомств. Автомобильный подъезд к мосту затруднен.

Видео с места столкновения трактора с электричкой в Москве>>