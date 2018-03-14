РИАМО - 14 мар. Днем в среду на территории новой Москвы зафиксировали сильные порывы ветра в 13 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Зеленограде без осадков, температура воздуха 0 градусов, на территории новой Москвы без осадков, температура воздуха минус 1-2 градуса, местами порывы южного ветра до 13 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В других округах столицы температура составляет минус 2 – 0 градусов.

Ранее жителей Московского региона предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду, мокром снеге и гололеде в среду с сохранением на 15 марта. В результате снегопада в городе может выпасть около трети месячной нормы осадков.