РИАМО - 14 мар. Инспекторы территориального отдела Госадмтехнадзора Московской области провели проверки содержания хоккейных площадок и мест зимних видов отдыха на территории городского округа Домодедово, нарушения выявили лишь на одной площадке, их оперативно устранили, сообщила в среду руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

По ее словам, всего на территории городского округа Домодедово залиты 16 хоккейных площадок. Проведенные мероприятия показали, что почти все хоккейные площадки находятся в хорошем состоянии: очищены от снега, имеются информационные щиты, в вечернее время площадки освещаются.

«Только на хоккейной площадке микрорайона Барыбино на улице Южная по предписаниям инспекторов были устранены огромные сугробы не вывезенного снега. После привлечения ответственных за содержание хоккейной коробки лиц к административной ответственности, нарушение было оперативно устранено», - сказала Витушева.

Она подчеркнула, что сотрудники Госадмтехнадзора продолжат следить за тем, чтобы объекты зимнего отдыха содержались в надлежащем состоянии.